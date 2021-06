Disque Denúncia lança cartaz de Geórgea Malato Franco, de 55 anos, desaparecida na manhã do dia 14 de junho de 2021, após sair de sua casa dizendo que iria à farmácia - Divulgação

Disque Denúncia lança cartaz de Geórgea Malato Franco, de 55 anos, desaparecida na manhã do dia 14 de junho de 2021, após sair de sua casa dizendo que iria à farmáciaDivulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 16:46

Rio - O Disque Denúncia divulga nesta quarta-feira (16) o cartaz de Geórgea Malato Franco, de 55 anos, moradora do bairro Tijuca, Rio de Janeiro, desaparecida na manhã do dia 14 de junho de 2021 , após sair de sua casa dizendo que iria à farmácia. O órgão reforça que toda informação é importante para localização de uma pessoa desaparecida e será direcionada para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros – DDPA, que apura o caso.

Os contatos com o Disque Denúncia podem ser feitos pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300 253 1177; e WhatsApp Desaparecidos (21) 98849-6254.

Publicidade

A oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) saiu do prédio em que mora na Praça Varnhagen, na Tijuca, Zona Norte do Rio, por volta das 11h, para ir a uma farmácia na região. Segundo informações, ela estava vestindo uma blusa cinza com desenho de losango quando saiu do apartamento. Géorgea levava uma bolsa pequena com documentos e celular.

Geórgea Malato Franco, de 55 anos, está desaparecida Arquivo Pessoal

Publicidade

Segundo Letícia Pires, prima da servidora, a família está bastante assustada e nervosa com o incidente. Parentes e amigos de Geórgea publicaram nas redes sociais fotos recentes da oficial de Justiça e deixaram contatos para possíveis informações sobre seu paradeiro.

O vereador Reimont (PT) pediu, pelo Twitter, ajuda nas buscas. "A Geórgea é uma companheira muito querida e muito próxima do nosso mandato. Peço a ajuda de vocês compartilhando esse post para que mais pessoas possam vê-lo e nos ajudar a encontrá-la".

Publicidade

Letícia contou ao DIA que algumas pessoas entraram em contato com a família com informações sobre o paradeiro de Geórgea, mas todas as pistas eram duvidosas ou falsas. "Falaram que a viram em Magé e agora falaram que a viram no Centro. A polícia já está averiguando", afirmou.



Segundo a Polícia Civil, o caso foi inicialmente registrado na 19ª DP (Tijuca) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). "Agentes realizam diligências para localizá-la", informou a instituição, em nota.