Criminoso foi preso por agentes da 13ªDP (Ipanema)Google / Reprodução

Publicado 16/06/2021 17:29 | Atualizado 16/06/2021 17:39

Rio - Um homem de 62 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quarta-feira por policiais da 13ª DP (Ipanema) em sua residência em Copacabana, na Zona Sul da cidade, suspeito de estuprar dois menores, um de 17 anos e outro de 15.

De acordo com investigações, o criminoso levava as vítimas de comunidades carentes do Rio para sua casa e oferecia itens luxuosos com o intenção de atraí-los para a prostituição. Ainda segundo os agentes, uma das crianças abusadas possui deficiência mental, hiperatividade e dislexia.

Felipe Santoro, titular da delegacia que investiga o caso, disse que o crime praticado pelo homem é considerado "gravíssimo" e que todas as medidas necessárias serão tomadas.



"O abuso sexual de criança e adolescente é algo inaceitável, abala toda a estrutura emocional do jovem atrapalhando toda sua vida. Os pais de crianças e adolescentes devem ficar atentos a qualquer conduta que saia do padrão de normalidade da criança e do adolescente. Muitas da vezes os abusadores ganham a confiança dos jovens para poder abusa-los. E nestes casos sequer o menor perceber que está sendo vitima de crime", alertou o delegado.

O preso foi encaminhado para a 13ª DP (Ipanema), onde responderá pelo crime de estupro de vulnerável.