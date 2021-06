Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírusReprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 17:14

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 918.383 casos confirmados e 53.476 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.701 novos casos e 234 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,82%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 854.040 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 71,6%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 44,7%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 9 pessoas e a de enfermaria, 13.

Doses rastreáveis

Publicidade

De acordo com o texto, deverão ser divulgadas em uma plataforma centralizada informações sobre as doses recebidas pela Prefeitura do Rio e repassadas aos postos de vacinação, identificando lote, fabricante e quantas doses foram aplicadas por unidade.