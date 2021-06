Vereador foi eleito em 2004, com pouco mais de 23 mil votos, com 26 anos e ainda não assinava como "doutor" - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Lucas Cardoso

Publicado 16/06/2021 17:03 | Atualizado 16/06/2021 17:34

Rio - A Polícia Civil indiciou o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido), por crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica da Lei Maria da Penha praticado contra Debora Mello Saraiva, uma de suas ex-namoradas. Segundo investigações da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), o parlamentar teria agredido a mulher em quatro ocasiões. Jairinho já havia sido indiciado no dia 1º por quebrar o fêmur do filho da vítima, que tinha 3 anos à época da tortura.



Segundo depoimentos prestados por Debora, em uma das brigas do casal, entre 2018 e 2019, ela chegou a ter um dedo do pé direito fraturado após chutes do parlamentar então namorado. A informação foi confirmada pelo delegado titular da DCAV, Adriano França.



"O fato chegou ao conhecimento da Autoridade Policial através de depoimentos extraídos de IPs que apuraram os crimes de tortura praticados por "Dr. Jairinho" , atualmente preso em razão da morte covarde do menino Henry Borel. Mesmo sofrendo agressões desde o início do relacionamento, mas sem nunca ter procurado a polícia, a vítima relatou em depoimentos as agressões sofridas por ela na época em que teve um relacionamento abusivo, já que a própria vítima alegou em sede policial os diversos tipos de agressões físicas e também psicológicas", explica o chefe da DCAV.



"Através de diligências conseguiu-se comprovar através de prontuário médico, com posterior elaboração do Laudo Indireto pelos peritos do IMLAP (sede), uma lesão onde o investigado quebrou um dedo do pé da vítima após uma discussão por ciúmes", explica o delegado.



A agressão mencionada aconteceu entre 2018 e 2019, quando após uma discussão, o vereador teria dado um chute no pé da vítima, que acabou por provocar a fratura de um de seus dedos. Debora chegou a precisar imobilizar o pé por causa da agressão.



Antes disso, em 2016, ocorreu a primeira atitude violenta do parlamentar relatada por Debora. A estudante explica que mexia no celular do parlamentar escondido, por suspeitar que ele ainda mantivesse conversas com a ex-esposa Ana Carolina. Ao presenciar a estudante usando seu celular, o vereador teria se "transformado" e segurado a jovem pelo braço com força e, em seguida, ameaçado ela de que "sumiria" com seu corpo e tentado enforcá-la.



As agressões só foram reveladas por Débora no segundo depoimento, no dia 16 de abril. A fala foi uma retratação a declaração prestada no dia 22 de março, quando a estudante não menciona um relacionamento conturbado com Jairinho, mas oculta as agressões físicas.



De acordo com a Polícia Civil, o médico e vereador foi indiciado por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, "sendo os crimes contra a honra fulminados pelo fenômeno da decadência (quando a vítima deixa transcorrer o prazo para propor a ação penal de iniciativa privada)".



