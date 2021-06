Nova Friburgo prorroga prazo de cadastro de pessoas sem comorbidades para vacina contra Covid-19 | Nova Friburgo | O Dia

Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 14:20

A Prefeitura de Nova Friburgo prorrogou até esta quarta-feira (16/06) o prazo para que as pessoas sem comorbidades, com idade entre 18 e 59 anos, preencham o cadastro para receber a vacina contra a Covid-19. O formulário está disponível no site da Prefeitura e é importante para que a Secretaria de Saúde consiga planejar a imunização para este grupo.

Segundo a Secretaria de Saúde, a prorrogação foi necessária devido a baixa adesão. O cadastro foi aberto no dia 8 e até agora 45 mil pessoas se registraram. Contudo, segundo a Coordenação de Imunização da Secretaria de Saúde, esse número está muito abaixo do esperado. “A gente acredita que cerca de 50% da população compreendida neste grupo não se cadastrou ainda”, alerta Ana Paula Lessa, coordenadora de Imunização.

O objetivo do cadastramento on-line é levantar dados para traçar as estratégias de vacinação, como a quantidade de doses necessárias, a mobilização de pessoal e a distribuição de doses. Outro fator importante para que todo cidadão friburguense acima de 18 anos não vacinado participe do cadastramento é que o número final de registros será usado pelo município para comprovar, junto ao governo do estado, a quantidade de doses requeridas.