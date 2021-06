Motorista alcoolizado invadiu a parte externa de um bar no distrito de Lumiar - Reprodução internet

Motorista alcoolizado invadiu a parte externa de um bar no distrito de LumiarReprodução internet

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 13:55

Quatro pessoas ficaram feridas neste final de semana no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, quando o motorista de um veículo perdeu o controle do carro e invadiu a parte externa de um bar. O acidente aconteceu no sábado (12/06), na localidade de Vale dos Peões.

Segundo testemunhas, o motorista saiu de um estacionamento, onde chegou a bater em outro veículo, antes de entrar com o carro na área externa do estabelecimento, onde havia mesas com clientes. As quatro vítimas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento no local.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o condutor do veículo para a 151ª DP, onde foi constatado o estado de embriaguez. O motorista foi autuado e saiu após o pagamento de fiança.