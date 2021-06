Novo prédio recebeu o nome de Pavilhão Rogério Faria - Divulgação

Publicado 11/06/2021 16:32

As novas instalações do setor administrativo logístico do 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo (11º BPM) foram inauguradas nesta quinta-feira (10/06), em uma cerimônia simples, sem a presença de convidados, por conta das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19.

A inauguração contou com a presença do comandante do 7° Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Paulo Roberto das Neves Júnior, do comandante do 11° BPM, tenente-coronel Flávio Henrique dos Santos Pires, demais oficiais do Batalhão Tiradentes e do vice-presidente da Stam Metalúrgica, Rogério Faria.

O prédio onde ficará o setor administrativo recebeu o nome de “Pavilhão Francisco Faria”, em homenagem póstuma ao fundador da empresa Stam Metalúrgica e como forma de agradecimento ao seu filho, Rogério Faria, pelos investimentos feitos em benefício da corporação.

Além do pavilhão, também foi reinaugurado o estande de tiros do batalhão, que passou por reformas para permitir o treinamento do efetivo do batalhão com armas de maiores calibre.