Simulacro apreendido com suspeito em Conselheiro PaulinoDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 21:44

Dois homens foram detidos pelos policiais militares do 11º BPM e os agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), após ameaçarem as suas companheiras, em duas ocorrências distintas, nesta terça-feira (8/06), em Nova Friburgo. Em uma das ocorrências a vítima chegou a pedir ajuda de um ex-namorado.

Na tarde de terça-feira, os PMs do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Lumiar foram acionados para verificar uma denúncia de posse ilegal de arma na Capela das Andorinhas, em Santiago, no distrito de Lumiar. No local, os agentes prenderam um homem de 25 anos com uma pistola calibre 635 milímetros. No entanto, o suspeito explicou aos policiais que teria saído com a arma para ir à casa de sua ex-companheira, que estava sendo mantida presa pelo atual companheiro.

O companheiro, um homem de 26 anos foi preso e encaminhado para a Deam. Já o ex-companheiro prestou depoimento na 151ª DP, sendo autuado por porte ilegal e solto mediante o pagamento de fiança.

Em Conselheiro Paulino, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), juntamente com os policiais civis da Deam, atenderam uma ocorrência de ameaça por arma de fogo no Terra Nova I, na Avenida Maestro Joaquim Naegele. No local, o suspeito, um homem de 22 anos, estava ameaçando a companheira com uma arma falsa. Ele foi conduzido para a Deam, juntamente com o simulacro, onde o fato foi registrado. Mas foi liberado para responder em liberdade.