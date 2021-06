Unidade do Detran em Nova Friburgo fica no bairro Duas Pedras - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 14:32

No próximo sábado (12/06), o Detran-RJ promove mais um mutirão de serviços em diversos postos de atendimento do Estado. Em Nova Friburgo estarão disponíveis os serviços de emissão da primeira habilitação, renovação da CNH, mudança de categoria, alteração de dados ou troca de permissão para dirigir (PPD) para carteira definitiva e também de emissão da carteira de identidade.

Para quem precisa emitir a primeira habilitação, renovar a CNH, mudar ou adicionar categoria, alterar dados ou trocar a permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, o atendimento será disponibilizado das 10h às 16h. Já para emissão da carteira de identidade, o atendimento será das 8h às 16h. No entanto, é preciso realizar o agendamento para ter acesso aos serviços.

Para evitar aglomerações, o atendimento será realizado mediante agendamento prévio. O usuário deve marcar os serviços pelo site do Detran ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir das 12h desta quarta-feira (09/06).

O departamento pede aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.

“Com os mutirões aos sábados, estamos reduzindo significativamente a demanda represada, além de possibilitar a realização do serviço no fim de semana. Sempre seguindo os protocolos de saúde, mais de 120 mil pessoas já foram atendidas desde o início da pandemia”, destaca o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.