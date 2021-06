Drogas apreendidas em ação de combate ao tráfico no Alto do Floresta - Divulgação

Publicado 08/06/2021 20:06

Um homem de 18 anos foi preso nesta segunda-feira (7/06), em ação de combate ao tráfico realizada pelos policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM, na Rua Aureliano Barbosa Faria, no Alto do Floresta, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Com ele foram apreendidos 176 unidades de maconha e 110 papelotes de cocaína.

No mesmo dia, também no distrito de Conselheiro, os PMs do Serviço Reservado prenderam um homem de 22 anos com 58 papelotes de cocaína. A abordagem aconteceu na Rua Rio Brumado, no Três Irmãos, após denúncia sobre tráfico de drogas na localidade.

A terceira apreensão do Serviço Reservado na segunda-feira aconteceu na Rua Teófilo Zarife, no bairro Nova Suíça, onde um homem de 18 anos foi preso com 92 unidades de maconha, que estavam escondidas no interior de um barracão de ferramentas.

No total, foram apreendidas 436 unidades de drogas, que seriam revendidas nas localidades. Os três presos e todo material apreendido foram encaminhados para a 151ª DP, onde os casos foram registrados.