Homem acusado de abusar das netas e amigas delas há mais de 14 anos é preso em Cabo Frio Reprodução Pcerj

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 11:06 | Atualizado 12/05/2021 11:59

Rio - Policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, na Região dos Lagos, prenderam nesta terça-feira (11), um idoso de 66 anos, acusado de abusar sexualmente de duas netas e duas amigas delas, todas menores de idade. o crime ocorreu há cerca de 14 anos, mas as denúncias foram no início deste ano.

Após investigações da especializada, a Justiça do Rio, por meio da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio, expediu mandado de prisão por estupro de vulnerável.

Publicidade

As vítimas hoje estão com 19 anos e os abusos ocorreram quando elas tinham entre cinco e seis anos.

O acusado foi localizado no bairro Cajueiro, em Cabo Frio e não resistiu à prisão.