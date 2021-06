Cabeleireiro Leandro de Aguiar Louback, de 26 anos - Reprodução da Internet

Cabeleireiro Leandro de Aguiar Louback, de 26 anosReprodução da Internet

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 10:16

O delegado titular da 151ª DP de Nova Friburgo, Henrique Pessoa, divulgou na noite desta quinta-feira (10/06) a informação de que o autor do crime contra o cabeleireiro Leandro Aguiar Louback, de 26 anos, encontrado desacordado as margens da rodovia RJ-130 , no dia 18 de maio, e que morreu no dia 30 em decorrência dos ferimentos, foi preso. O acusado é irmão da vítima e teria confessado o crime.

O inquérito continua em sigilo, não sendo divulgados muitos detalhes do caso, mas deve em breve ser encaminhado ao Ministério Público. O acusado está preso e já foi ouvido. Segundo o delegado, a possibilidade do crime ter sido cometido por motivação homofóbica foi descartada. Em seu depoimento, o irmão da vítima contou que o criem se deu por questões familiares, informando que Leandro agredia a mãe, uma idosa de 72 anos, com saúde debilitada.

Publicidade

Leandro Aguiar Louback foi encontrado desacordado às margens da rodovia RJ-130 no último dia 18 de maio e morreu doze dias depois, no Hospital Municipal Raul Sertã. O crime foi primeiramente registrado como possível atropelamento. Antes da prisão, a morte do cabelereirero estava sendo tratada como caso de espancamento e homicídio, sem descartar a possibildiade de crime homofóbico.