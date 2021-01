Por O Dia

Um homem de 35 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (27/01), na residência em que morava na Rua das Pedrinhas, no loteamento Santa Bernadete, no bairro São Geraldo, em Nova Friburgo. Segundo testemunhas, o crime aconteceu na frente da esposa e da filha da vítima, de apenas 11 anos.



Segundo o relatório da PM, a vítima estava no sofá de casa quando dois homens entraram na residência e efetuaram os disparos. Ainda de acordo com a PM, existe a possibilidade da motivação do crime ser um acerto de contas, uma vez que a vítima já teve envolvimento com o tráfico de drogas da localidade.



O caso foi registrado na 151ª DP e uma equipe da perícia da Polícia Civil esteve no local para colher provas e informações para seguir com a investigação. Até o momento não foram divulgadas informações sobre suspeitos.