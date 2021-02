Por O Dia

01/02/2021

Os policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo prenderam na tarde desta segunda-feira (01/02) um homem de 25 anos, acusado de ameaçar, sequestrar e manter a ex-companheira em cárcere privado, no bairro Perissê. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva, expedido nesta mesma data, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Friburgo.



Segundo a Deam, no dia 25 de janeiro deste ano, o acusado, usando de ameaças, forçou a ex-companheira, uma mulher de 42 anos, a entrar no seu carro e seguiu com ela em direção ao município de Cachoeiras de Macacu. No trajeto, alterado em razão do consumo de álcool e drogas, o acusado passou por vários pedágios sem pagar, além de ter abastecido o carro também sem pagar.



No caminho, a vítima conseguiu convencer o ex-companheiro a desistir do sequestro, mas acabou sendo levada por ele para casa, onde ficou mantida presa até que pessoas que passavam pelo local impediram o acesso do acusado à residência. Mesmo assim, ele continuou fazendo ameaças as pessoas que interferiram em suas ações e à vítima, tendo inclusive dito que "sequestraria seu neto”.



Aos policiais da especializada, a vítima apresentou mensagens trocadas com o ex-companheiro, que confirmaram as ameaças e também mostraram a personalidade desequilibrada do autor dos crimes. Ele foi levado para a sede da Deam, de onde, cumpridas as formalidade legais, será transferido para o sistema prisional.