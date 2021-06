Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 10/06/2021 18:27

Neste sábado, dia 12 de junho, é o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil. Para marcar a data, a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude de Nova Friburgo, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o Conselho Tutelar 1 e 2 e a Casa da Criança e do Adolescente, promove uma ação de conscientização nesta sexta-feira (11/06). Durante o dia, as equipes da secretaria estão nas ruas da cidade entregando panfletos educativos sobre os malefícios do trabalho infantil.

O trabalho infantil oferece muitos riscos, pois, as crianças e os adolescentes podem sofrer acidentes, abuso físico, sexual e psicológico. Além disso, compromete o aprendizado da criança, perpetuando o ciclo da pobreza e, muitas das vezes, se torna a porta de entrada para a criminalidade. Quem quiser colaborar com o combate ao trabalho infantil, basta ligar para o Disque 100 ou para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Nova Friburgo no telefone (22) 2543-6305.



O CREAS e os Conselhos Tutelares estão realizando busca ativa das crianças e dos adolescentes em situação de trabalho infantil para iniciar a implementação das ações de estruturação de enfrentamento a essa grave violação de direitos.

Dentre as ações estão o encaminhamento das crianças e dos adolescentes para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos referenciado ao CRAS mais próximo à residência da família; encaminhamentos dos adolescentes a partir de 14 anos para os programas de aprendizagem; encaminhamentos de adolescentes de 16 a 18 anos para o mercado de trabalho; encaminhamento para inclusão da família no Cadastro Único e no Programa Bolsa Família, entre outras.

