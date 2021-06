Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 14:44

calendário de imunização contra a Covid-19 para profissionais de educação e rodoviários. A vacinação está prevista para acontecer na próxima semana, entre os dias 14 e 16, em diversos pontos da cidade. A questão da vacinação para os profissionais da educação no município é uma solicitação que vem sendo feita desde o início da imunização no município e que aumentou com o A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou ocontra a Covid-19 para profissionais de educação e rodoviários. A vacinação está prevista para acontecer na próxima semana, entre os dias 14 e 16, em diversos pontos da cidade. A questão da vacinação para os profissionais da educação no município é uma solicitação que vem sendo feita desde o início da imunização no município e que aumentou com o retorno das aulas presenciais, tendo inclusive sido iniciada uma greve, no dia 7 deste mês, que continua em vigor

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, dando prosseguimento ao Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, a cidade vai imunizar profissionais da Educação das redes municipal, estadual e privada, incluindo professores e profissionais de apoio. Este grupo é formado por funcionários da Educação Infantil, Ensino Básico, Ensino Fundamental, Médio, Profissionalizante, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Superior.

A vacinação acontece na segunda e terça-feira, dias 14 e 15 de junho, das 9h às 15h, no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino); na Quadra da GRES Imperatriz de Olaria, em Olaria; no Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro Lagoinha.

Na segunda-feira, dia 14, a primeira dose também estará disponível das 9h às 12h, nas Estratégias de Saúde da Família de Centenário, São Lourenço, Campo do Coelho, Conquista, Nova Suíça, Amparo, Riograndina, Terra Nova, Olaria (I, II, III) e na UBS/ESF de São Geraldo (5ª Igreja Batista).

Já na terça-feira, dia 15, também das 9h às 12h, será nas ESF de Lumiar, São Pedro da Serra, Vargem Alta, Stucky, Varginha, Mury, Rio Bonito e UBS/ ESF de São Geraldo (5ª Igreja Batista).

Já na quarta-feira, dia 16 de junho, das 9h às 15h, será a vez dos motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros (urbanos e de longo curso), exclusivamente na Policlínica Sylvio Henrique Braune, no Suspiro.

Para receber a vacina, será obrigatório apresentar: RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Além disso, os trabalhadores da Educação e rodoviários também deverão apresentar Carteira de Trabalho comprovando o exercício da função ou contra-cheque.