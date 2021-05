Pablo foi preso em seu local de trabalho, acusado de participar de um roubo em fevereiro de 2020 Arquivo pessoal/ Agência O DIA

Publicado 25/05/2021 13:04 | Atualizado 25/05/2021 13:13

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) decidiu pela soltura de Pablo Vieira de Carvalho, preso desde o último dia 17 , acusado de um roubo de carga, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, no dia 5 de fevereiro de 2020. Familiares dizem que o montador de móveis estava trabalhando em um prédio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, cerca de 46 km do local do crime.

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) informou que recebeu a decisão favorável pela soltura de Pablo e quea "Justiça irá decidir em breve" sobre a manifestação do MPRJ. A defesa do montador de móveis solicitou a revogação da prisão preventiva no dia 18 de maio. No dia 20 houve um despacho da Justiça marcando a audiência de custódia para o dia 8 de junho. Cabe agora a juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza emitir o alvará de soltura de Pablo.

"O processo já foi para a conclusão, agora a Dra. Daniela já pode tomar essa decisão de soltar. Obviamente que o MPRJ e a defesa pactuando com a mesma posição no processo acredito que ela siga nessa mesma linha que a é a liberdade do Pablo", disse o advogado do profissional, o Dr. Douglas Assis.

O montador de móveis foi preso depois de ser reconhecido pela vítima do roubo, através de uma foto apresentada na delegacia. O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) já determinou que, o uso de fotos para reconhecimento é apenas uma prova complementar e deve ser apresentada junto com outros meios para ratificar a autoria do crime. No entanto, o TJRJ alega que o uso de fotos é válido na fase do recebimento da denúncia por se tratar de um indício do crime.