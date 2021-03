Chefe do tráfico da Cidade de Deus ganha liberdade condicional após indulto presidencial de 2015 Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 12:06 | Atualizado 18/03/2021 12:15

Rio - Apontado como chefe do tráfico da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, Éderson José Gonçalves Leite, conhecido como Sam, foi solto na quarta-feira. Ele está preso desde 2001 e também é um dos principais nomes da maior facção criminosa do estado. De acordo com Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), ele deixou a unidade prisional, conforme determinação judicial, após o documento de alvará passar por todos os protocolos necessários.

O Tribunal de Justiça informou que Éderson obteve o direito "à comutação de pena por indulto presidencial de 2015". Ele estava no prazo para a concessão da liberdade condicional e teve o alvará de soltura concedido na quarta.

Nas redes sociais circula um vídeo que mostra o momento exato em que Sam deixa a penitenciária. Na filmagem, ele aparece com uma máscara de proteção e é abraçado por uma mulher.

Logo após ser solto, moradores relataram tiros na comunidade, na região conhecida como Karatê. Rajadas de tiros foram ouvidas em comemoração a soltura. Além de Éderson, a filha dele, Amanda Alves Santiago Gonçalves, também já foi presa. Em 2016, ela foi presa sob suspeita de participar da morte de Priscila Gonçalves Leite, 34 anos, sua prima, no dia 2 de junho. O corpo de Priscila foi encontrado perto de uma fábrica na Taquara com marcas de tiros.



Na época, também foi preso Aleksandro Farias de Oliveira, 32 anos, companheiro de Amanda, e Luiz Ricardo Soares das Neves.