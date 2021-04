Secretaria do Ambiente avança com o reflorestamento no Parque Estadual da Pedra Branca, em Realengo DIVULGAÇÃO

O reflorestamento do Parque Estadual da Pedra Branca ganhou novo gás nos últimos dias. A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade elegeu a parte mais impactada por incêndios, no bairro de Realengo, Zona Oeste da cidade, para concentrar esforços em ações de restauração florestal. Só em março, já foi realizado o plantio de 300 mudas e de cem sementes de espécies nativas da Mata Atlântica, como Açoita-Cavalo, Pau-Pólvora, Bacupari, Pitanga, Aroeira Pimenteira, Ingá, Mutamba, Guapuruvu e Pau-d'Alho.

Com cerca de 12.500 hectares de área, a unidade de conservação abrange 17 bairros da Zona Oeste do Rio (Vargem Grande, Vargem Pequena, Barra de Guaratiba, Campo Grande, Santíssimo, Senador Camará, Padre Miguel, Bangu, Realengo, Sulacap e Taquara).

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão vinculado à Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, vem tocando o projeto. Nesta etapa, o reflorestamento é realizado na área do núcleo Piraquara do parque. Desde 2015, quando o plantio de mudas começou, a partir da iniciativa de uma moradora do entorno do parque, já foram recuperados seis hectares com o plantio de 5.500 mudas de espécies da Mata Atlântica. A expectativa da secretaria é plantar, até o fim do ano, 1.500 mudas.

No mesmo trecho, numa área que fica ao longo do Rio Piraquara e de suas nascentes, o Inea também realiza a reintrodução do palmito Jussara, espécie ameaçada de extinção. Este ano, pelo menos cem mudas serão replantadas. Essa medida trouxe de volta uma espécie da fauna que há muito não era vista nessa localidade: o tucano-de- bico-preto (Ramphastos vitellinus).

"O tucano-de-bico-preto é o principal dispersor de sementes do palmito Jussara. Então, com o aumento da oferta de alimento, devido a esse trabalho de reflorestamento, vai haver um crescimento da população dessa espécie de ave", destaca o Secretário de Estado do Ambiente, Thiago Pampolha.

O trabalho do Inea conta ainda com apoio de voluntários que atuam na trilha Transcarioca, do Centro Excursionista Guanabara e do grupo Voluntários Engajados. Já as mudas vêm sendo doadas pela Companha Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).

