Por O Dia

Publicado 21/05/2021 19:02 | Atualizado 21/05/2021 21:24

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou, nesta sexta-feira, a presença em um evento organizado por apoiadores. A "motoceata", como vem sido chamada nas redes sociais, irá se concentrar, neste domingo, às 10 horas, no Parque Olímpico, Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Nas redes sociais, deputados governistas anunciam informações sobre o evento e convidam os apoiadores do presidente. Organizado pelos deputados Helio Lopes (PSL) e Charlles Batista (PSL), o evento tem o objetivo de apoiar o governo Bolsonaro. A organização do evento espera ir da Barra da Tijuca até o Monumento dos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, Zona Sul.

Procurada pelo DIA, a Prefeitura do Rio não respondeu aos questionamentos da reportagem até o fechamento desta matéria.