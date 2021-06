Avenida Alberto Braune, em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 12/06/2021 14:46

O Dia dos Namorados chegou e com ele veio também a expectativa do comércio para a data. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes (CDL) e do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Nova Friburgo, Braulio Rezende, a previsão para este ano, no comércio local, é de um crescimento de 5% nas vendas na comparação com o mesmo período de 2020.

Ainda de acordo com Braulio Rezende, durante a semana as lojas e restaurantes já registraram aquecimento, por isso ele diz acreditar que o movimento registrado na sexta-feira e neste sábado (12/06) sejam ainda maiores.

“Estamos bastante otimistas, principalmente porque percebemos melhora na economia de modo geral e confiança maior tanto da parte dos empresários quanto da parte dos consumidores. Não podemos nos esquecer também de que no ano passado, nesta época, nos encontrávamos no início da pandemia. Nossa expectativa, então, de elevação de 5% nas vendas, tem viés para cima”, avalia.

Braulio Rezende acentua que o Dia dos Namorados é a terceira data mais importante do calendário do varejo, ficando atrás somente do Natal e do Dia das Mães.