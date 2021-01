Gizelly Bicalho Divulgação

Rio - Chegou, finalmente, a hora de dar aquela espiadinha! Hoje, às 22h30, na Globo, estreia o Big Brother Brasil 21, com anônimos, que formam o grupo Pipoca, e famosos, que fazem parte do time Camarote, na briga pelo título de campeão do reality show e o prêmio de R$ 1,5 milhão! Participante da última edição, Gizelly Bicalho revela o que espera da atração deste ano.

"Eu espero que esse BBB 21 seja muito divertido e que ele tenha a audiência e a repercussão que teve no BBB 20. Porque é muito trabalho que eles têm para selecionar, para cuidar da casa, é muito carinho que a Globo tem com a gente. Eles merecem todo o sucesso. Tanto a emissora, quanto os participantes, a produção", destaca a advogada e digital influencer.



Ela ainda confessa qual dica daria se pudesse encontrar os participantes antes deles entrarem no confinamento. "Sejam vocês mesmos, não fiquem em cima do muro. Acreditem no seu potencial. E força, em todos os sentidos, física e mental", destaca a Gigi 'Furacão', que revela ter saudades da casa mais vigiada do Brasil. "Sinto saudade da casa, dos meus brothers de confinamento. E se eu pudesse voltar para o BBB, eu voltaria".



Mesmo com uma relação conturbada com Boninho dentro da casa, o que fazia muitos telespectadores se divertirem, Gizelly fala que também sente falta do Big Boss. " Nossa, sinto muita falta do Boninho. Eu encontrei com ele um vez, depois que eu sai da casa. Mas eu queria encontrar com o Boninho de novo. Conversar, dar risada. Ele é muito legal. Ele sempre me tratou muito bem".



Ansiosos? O BBB 21 conta com 20 participantes, que estão distribuídos em dois grupos. A cantora e apresentadora Karol Conká, a atriz Carla Diaz, a influenciadora digital Camilla de Lucas, a cantora Pocah, o humorista Nego Di, o ator Lucas Penteado, o cantor Rodolffo, a youtuber Viih Tube, o cantor Projota e o ator Fiuk fazem parte do time Camarote. O instrutor de crossfit Artur, o fazendeiro Caio, o professor João Luiz, o modelo Arcrebiano, a advogada Juliette, a modelo Kerline, a psicóloga Lumena, o doutorando em Economia Gilberto, a dentista Thaís e a consultora de marketing digital Sarah formam a equipe Pipoca.



Vida financeira

Gizelly não levou o prêmio de R$1,5 milhão do 'Big Brother Brasil 20'. No entanto, ela viu sua vida mudar: além de advogada, agora, ela é: apresentadora e digital influencer. "Eu sempre quis participar do programa, mas nunca imaginei que seria tão grande assim. O meu programa acho que foi o maior Big Brother da história no Brasil e eu nunca achei que fosse abrir esse leque (de opções profissionais). Achei que fosse sair de lá com 300, 400 mil seguidores. Eu sai de lá com 3,3 milhões. Hoje, eu estou com 4 milhões. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida e faria de novo", diz ela. Com muito trabalho, a vida financeira, claro, melhora. "Não levei o prêmio, mas mudei minha vida. Minha vida financeira hoje é outra, graças ao BBB. Por isso eu sou tão grata. Minha vida mudou completamente, inclusive, a vida financeira".



Novo amor

Gizelly está no maior love com o corretor e avaliador de imóveis Talles Gripp. Porém, ela não rotula o relacionamento dos dois. "Eu não estou namorando. Estou ficando com ele. Acho que a palavra que as pessoas da mídia usam é 'se conhecendo melhor'. Por mais que a gente já se conheça há muitos anos, uns oito, agora a gente está se conhecendo melhor", comenta.





Sem ciúme da amiga

Se no 'BBB 20', Gizelly foi às lágrimas com o início do romance de Marcela MC Gowan com Daniel, que não foi pra frente após o reality, aqui 'fora' a história é outra. A advogada conta que está super feliz com o affair da amiga com a cantora Luiza, que inclusive, é dona do hit que ela mais cantou na casa 'S de Saudade'. "Que doideira, né? A Luiza eu cantei tanto a música dela na casa. Eu saí, virei amiga da Luiza, já era amiga da Marcela. E agora as duas estão juntas. Depois de uma viagem que a gente fez a Maragogi, elas se conheceram e depois da viagem começaram a ficar. Agora elas estão vivendo um romance. Eu sou ciumenta com amizade, mas eu quero que as duas sejam felizes e as minhas duas melhores amigas juntas está sendo maravilhoso. Agora vamos sair de casal, né?", diverte-se.