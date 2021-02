Por iG

Publicado 02/02/2021 16:02 | Atualizado 02/02/2021 16:03

Com o planejamento de ser transmitido em fevereiro na televisão fechada, o programa "Prazer, feminino", não será mais exibido pela GNT. O programa é apresentado pela cantora e participante do BBB 21 Karol Conká e a ex-BBB 20 Marcela McGowan.

Segundo a coluna de Patrícia Kogut no jornal O Globo, o canal GNT repudiou a cultura do cancelamento e desistiu de transmitir o programa na TV. Por conta das falas polêmicas de Karol e também pela acusação de bullying por parte dela contra o ator Lucas Penteado .Fontes do canal dizem que a decisão é para não compactuar com a cultura do cancelamento. No edição do BBB desta segunda-feira (01), durante o jogo da discórdia Karol criticou Lucas e pediu para ele sequer olhar para ela. Também o chamou de abusador. Ela também fez no último fim de semana campanha para que os brothers excluíssem Lucas no programa.