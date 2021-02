Programa 'Emboço Social', de Magé Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 18:16

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, vai fechar uma parceria com a Rio Mix – Celumassa para implantar na cidade o Programa Emboço Social (PES) criado pela empresa. O objetivo visa estimular o reaproveitamento de resíduos das embalagens dos produtos da própria empresa e, em contrapartida, beneficiar as famílias mais vulneráveis das cidades, com emboço de suas casas para torná-las mais seguras e confortáveis.



Segundo a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Lara Torres, os beneficiados serão identificados a partir dos cadastros do CadÚnico , com perfil de pobreza e/ou extrema pobreza e que não possuam casas com acabamento de emboço.



“Temos estas informações do CadÚnico porque há um campo no perfil de cada família em que a pessoa responde se possui ou não sua casa emboçada. Assim saberemos quem são estas famílias e onde estão. Esta é mais uma ação do nosso governo para dar dignidade aos mais pobres e vulneráveis ”, explicou a secretária Lara Torres que visitou, esta semana, a fábrica da Rio Mix com representantes do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste).



De acordo com a Rio Mix, a cada 100 sacos de resíduos recolhidos de obras através das parcerias, a empresa doa um saco de 50 quilos de massa pronta para emboço das casas das famílias cadastradas no programa.