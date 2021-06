Restauração da estrada de Macaé de Cima, no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo - Divulgação

Restauração da estrada de Macaé de Cima, no distrito de Lumiar, em Nova FriburgoDivulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 17:46

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou nesta segunda-feira (14/06) um comunicado sobre a volta do serviço de transporte coletivo na localidade de Macaé de Cima, no distrito de Lumiar. Segundo a Prefeitura, a volta da circulação dos ônibus foi possível com a recuperação da estrada que dá acesso ao bairro, pela Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra, finalizada na última sexta-feira (11/06).

Na sexta-feira, a Nova Faol, empresa que atualmente presta o serviço de transporte coletivo cumprindo uma decisão liminar, enviou representantes para uma última vistoria da estrada, que foi acompanhada pelo subprefeito de Lumiar e São Pedro da Serra, Jorge Freimann. Após constatação de que foram cumpridas todas as exigências da empresa, a equipe operacional deu o aval para que o ônibus voltasse a circular no local a partir desta segunda-feira.

Publicidade

A melhoria da estrada contribui ainda para o escoamento da produção e fomento do turismo, uma vez que a região de Macaé de Cima tem grande produção de frutas e aptidão para o turismo rural. A estrada de acesso tem oito quilômetros de extensão, partindo de Lumiar até as proximidades da Escola Municipal Monsenhor José Antônio Teixeira. Além dos reparos, a estrada recebeu ainda limpeza de bueiros, valas e sarjetas.