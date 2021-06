Fred está a cinco jogos sem marcar pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 08:29

Com apenas cinco gols marcados em seis rodadas do Campeonato Brasileiro, o Fluminense não consegue ser tão efetivo quanto antes e sofre neste início de competição. O maior exemplo é o atacante Fred, que chegou a cinco partidas sem marcar, o que vem influenciando para a queda no desempenho ofensivo. Para mudar o panorama, o Tricolor terá pela frente o Corinthians, neste domingo às 16h em São Januário.

Ao sofrer com a sequência de jogos, o Fluminense acumulou atuações ruins e passou a ter mais dificuldades para criar as chances e, principalmente, para fazer gols. Tanto que, dos últimos cinco marcados, apenas um foi com bola rolando, com outros três em jogadas de bola parada e um graças a um pênalti. Além de ter passado em branco no empate com o São Paulo, quando Nenê perdeu um pênalti, e na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, na rodada passada.



Nesse período, o Tricolor teve desempenho melhor na Copa do Brasil, com três gols marcados em dois confrontos contra o Bragantino. E foi justamente no primeiro, na vitória por 2 a 0 no Maracanã, que o Fluminense teve sua última boa atuação. Coincidência ou não, foi a última vez que Fred balançou redes.



Desde então, o camisa 9, artilheiro do time com 11 gols, não marcou contra Cuiabá, Bragantino, Santos, Fortaleza e Atlético-GO. Se passar em branco mais uma vez, igualará o jejum de 2020, quando ficou seis partidas sem gol, o que aconteceu duas vezes.

Para o duelo deste domingo, o Fluminense terá o retorno de Caio Paulista, o que pode ajudar o ataque a voltar a funcionar. O time deve ir a campo com: Marcos Felipe, Calegari (Igor Julião), Nino, Luccas Claro e Egídio; Yago, Martinelli e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred.