Anúncio de Bruno Praxedes no Bragantino. - Foto: Divulgação/RB Bragantino

Anúncio de Bruno Praxedes no Bragantino.Foto: Divulgação/RB Bragantino

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 17:19

Rio - O meio-campista Bruno Praxedes, de 19 anos, foi anunciado oficialmente no RB Bragantino. O jogador foi revelado nas categorias de base do Fluminense e estava no Internacional. No contrato, o Tricolor das Laranjeiras tem 10% de direitos econômicos vinculados ao atleta.

A venda girou em torno de 6 milhões de euros (R$ 36,9 milhões de reais, na cotação atual), e o Fluminense vai lucrar com cerca de R$ 3,9 milhões. O contrato do atleta foi assinado até junho de 2016 e desde a semana passada, estava treinando com o elenco do Bragantino, aguardando os detalhes burocráticos.

Publicidade

Em torno do valor que é considerado a maior contratação da história do Bragantino, 60% de direitos foram negociados pelo Braga e que pertenciam ao Internacional. A informação é do "GE".