Nino se reapresentou nesta sexta-feira - Mailson Santana/Fluminense

Nino se reapresentou nesta sexta-feiraMailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 16:57

Valorizado pelas boas atuações e também pela convocação para a seleção olímpica, Nino renovou com o Fluminense até o fim de 2024. Além dele, o Tricolor também prorrogou o vínculo com outro zagueiro, Matheus Ferraz, até dezembro de 2022. A informação inicial é do site 'Ge'.



O novo contrato dos dois zagueiro já foi registrado na CBF e apareceu nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID).



Publicidade

Enquanto Nino, de 24 anos, é titular incontestável e vem recebendo sondagens do futebol europeu, Matheus Ferraz perdeu espaço recentemente e tornou-se a quinta opção entre os zagueiros. Ainda assim, o jogador de 36 anos recebeu propostas de clubes brasileiros, entre eles a Chapecoense, mas o Fluminense não o liberou.



Inicialmente, o contrato de Nino ia até dezembro de 2022 e foi prorrogado por mais dois anos. Já o vínculo de Matheus Ferraz se encerrava no fim desta temporada.