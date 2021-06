Calegari não tem lesão muscular e pode ser opção no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 17:50

Se não poderá contar com Samuel Xavier, que voltou a sentir dores na coxa esquerda, o Fluminense pelo menos não perderá Calegari. Após sair no intervalo da derrota para o Atlético-GO com desconforto muscular, o lateral direito participou da atividade nesta sexta-feira e ficará à disposição para o duelo com o Corinthians, no domingo em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Na derrota por 1 a 0 na quarta-feira, o Fluminense teve que jogar a parte final da partida sem um lateral-direito. Quando Calegari saiu, Samuel Xavier entrou, mas voltou a sentir o problema muscular. Yago saiu do meio de campo para atuar improvisado e foi o momento em que a equipe caiu de produção e sofreu o gol.



Além de Samuel Xavier e Calegari, o técnico Roger Machado também tem no elenco Igor Julião para a posição.