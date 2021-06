Fluminense X RedBull Bragantino se enfrentam no estádio do Maracanã pela Copa do Brasil. Na foto o atacante Nene. - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 10:31 | Atualizado 26/06/2021 10:31

Rio - Neste domingo (27), a provável escalação do Fluminense para enfrentar o Corinthians, às 16h, em São Januário, deve contar com o retorno de Fred, Egídio e Caio Paulista para a equipe titular, no entanto, o lateral-direito Samuel Xavier não se recuperou a tempo da lesão na coxa esquerda. A informação é do "GE".

Para a vaga na lateral-direita, Lucas Calegari que sentiu também dores na última partida contra o Atlético-GO, se recuperou a tempo e deve assumir a titularidade.

A provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred.

Na tabela da Série A, o Fluminense está na nona colocação com nove pontos, enquanto o Corinthians está na 11ª posição com oito pontos.