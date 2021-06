Fluminense x Corinthians - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro - Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 18:01

Rio - O Fluminense recebeu o Corinthians neste domingo, em São Januário, e ficou no empate em 1 a 1 com a equipe paulista. O time de Roger Machado precisou correr atrás do resultado após sair em desvantagem e ainda perder Abel Hernández, expulso por entrada violenta em Gabriel, no início do segundo tempo. Jô abriu placar de pênalti, mas a "Lei do Ex" apareceu e fez brilhar a estrela de Cazares.

Fluminense e Corinthians fizeram um primeiro tempo morno em São Januário. Com as duas equipes se estudando muito e sem correr riscos, a primeira boa oportunidade surgiu aos 18 minutos em um contra-ataque do Fluminense, quando Abel Hernández foi lançado nas costas da zaga do Timão, dominou na entrada da área e finalizou de canhota para fora. Na sequência, Gabriel entregou de graça para Abel Hernández na tentativa de cortar, mas o goleiro Cássio caiu seguro após a finalização do uruguaio.



As duas equipes não arriscavam muito para evitar o erro, mas Luccas Claro não deve ter entendido a tônica do jogo. Aos 36 minutos, após Gustavo Mosquito invadir a área, o zagueiro Tricolor arriscou o bote no carrinho e acertou em cheio as pernas do jovem corintiano. Pênalti para o Corinthians, que o centroavante Jô não desperdiçou. Bateu com categoria no canto direito de Marcos Felipe e saiu para o abraço.

Três minutos depois, aos 39, O Flu teve duas oportunidades para empatar a partida. A primeira veio após cruzamento de Cazares e cabeçada de Ganso, que obrigou o goleiro Cássio a fazer grande defesa. Na sequência, o equatoriano invadiu a área e largou uma bomba. O arqueiro corintiano defendeu à queima-roupa. Foi a última grande chance da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Fluminense teve um prejuízo enorme. Aos cinco minutos de bola rolando na etapa complementar, em dividida com o volante Gabriel, o atacante Abel Hernández acabou pisando no tornozelo do jogador corintiano e foi expulso pelo árbitro Savio Pereira Sampaio. Bobadilla entrou na equipe de Roger Machado para ocupar a zona de ataque.

Nas duas primeiras participações do atacante, o paraguaio criou duas oportunidades para o Flu. Na primeira, ele ajeitou para Gabriel Teixeira mandar uma bomba de longe e levar perigo à meta do clube paulista. Na segunda, o próprio centroavante apareceu na pequena área para desviar o cruzamento de Cazares, mas Cássio fez a defesa.

O Fluminense equilibrou as ações mesmo com um a menos e correu atrás do empate. A "Lei do Ex" não falha e deu as caras em São Januário. Aos 24 minutos, em jogada pela esquerda, o lateral Egídio achou Cazares sozinho dentro da área. O meia nem saiu do chão para cabecear firme no canto direito de Cássio, que chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para evitar o empate. Em respeito ao Corinthians, seu último clube, Cazares não comemorou o tento anotado.

O gol deu ânimo ao Fluminense. Poucos minutos depois, aos 30, Bobadilla recebeu excelente bola na frente e deu um toque sutil por cima de Cássio. A bola pegou caprichosamente na trave antes de morrer lá dentro. Para o desespero da equipe Tricolor, a jogada foi anulada e confirmada pelo VAR após ser assinalada a posição irregular do centroavante.

Depois de 15 minutos amarrados pelas duas equipes que não quiseram arriscar o resultado de igualdade, aos 45 minutos, Jô recebeu completamente sozinho na frente de Marcos Felipe, mas o desvio de canhota saiu por cima do gol. No minuto seguinte, o camisa 77 recebeu mais uma pelo alto, mas dessa vez arrumou para Roni escorar em cima do goleiro. Foram as duas últimas chances da partida, que terminou empatada por 1 a 1.

O Fluminense receberá o Athletico-PR na próxima quarta-feira (30), às 16h, pela oitava rodada do Brasileirão. Já o Corinthians terá um clássico pela frente. O Timão enfrenta o São Paulo, também na quarta-feira, às 21h30.

Local: São Januário

Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (André), Yago Felipe (Bobadilla), Ganso (Wellington), Cazares (Kayky) e Gabriel Teixeira (Luiz Henrique); Abel Hernández. Téc: Roger Machado.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Lucas Piton; Gabriel (Roni), Xavier (Cantillo), Gustavo Mosquito, Vitinho (Adson) e Araos (Mateus Vital); Jô. Téc: Sylvinho.

Gols: Jô (36'/1ºT) e Cazares (24'/2ºT).

Cartão amarelo: Luccas Claro (Fluminense), Danilo Barcelos (Fluminense), André (Fluminense) e Araos (Corinthians).

Cartão vermelho: Abel Hernández (Fluminense)