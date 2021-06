Nino - Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 27/06/2021 13:11

Rio - Nesta manhã de domingo, o Fluminense divulgou uma nota em apoio à comunidade LGBTQIA+, além de divulgar ações sociais, como por exemplo, leilões de camisas personalizadas da data usada por titulares na partida contra o Corinthians. A receita líquida será destinada para a luta contra a homofobia.

Na partida, o Tricolor das Laranjeiras estará estreando a nova segunda camisa, e em meio à homenagem, o clube confeccionou o uniforme com os nomes dos atletas nas cores do arco-íris, além do patch com a hashtag #TimeDeTodos no peito.

Na partida deste domingo, o zagueiro Nino será nosso capitão. Ele usará a camisa 24 e a braçadeira nas cores do arco-íris. #TimeDeTodos



Saiba mais sobre as ações do Fluminense para o dia do Orgulho LGBTQIA+ >> https://t.co/bPBVwm4QoV pic.twitter.com/4J5KfiLSPo — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 27, 2021

Em parceria com a Play for a cause, os uniformes dos jogadores confeccionados estarão disponíveis ainda neste domingo, através do site playforacause.com.br, até o dia 4 de julho. O zagueiro Nino entrará em campo com o número 24 e braçadeira com as cores do arco-íris, símbolo da luta contra a homofobia.

O Fluminense informou também que a receita líquida dos uniformes leiloados serão destinados ao Grupo Arco-Íris de Cidadadina LGBT, organização não-governamental que atua há 28 anos com a agenda voltada para gays, lésbicas, bissexuais, travestis, mulheres transexuais, homens trans e pessoas intersexo, focado na cidadania.