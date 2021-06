Roger Machado não escondeu a frustração pelo empate com o Corinthians, em São Januário - Mailson Santana/Fluminense

Rio - Neste domingo, o Fluminense empatou com o Corinthians em 1 a 1, em São Januário, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão. Apesar do resultado, o técnico Roger Machado avaliou que o Tricolor jogou bem e que, inclusive, poderia ter saído com a vitória. De acordo com ele, ao passo que sua equipe sofreu riscos calculados, também ofereceu riscos ao Timão.



"Jogamos bem, penso eu, mesmo quando estávamos no 11 contra 11 e, depois, com o reposicionamento, com a expulsão do Abel. Tivemos o controle do jogo, oferecemos alguns riscos, sofremos alguns riscos, mas riscos controlados. Penso eu que poderíamos ter vencido, inclusive", disse Roger.

O comandante tricolor também falou sobre o desgaste gerado pelo calendário do Fluminense na temporada. Para o jogo deste domingo, o treinador poupou Fred e Nenê. Além disso, não pode contar com Caio Paulista, que sentiu um desconforto na coxa esquerda.



"Novamente, a gente vai esbarrar na questão do calendário. Por vezes, nós somos cobrados para tentar buscar alternativa de jogo, mediante as dificuldades apresentadas da partida, tendo em vista que temos, pelo menos, 50 jogos na quarta e no domingo. E cada jogo envolve até três: o pré-jogo que você faz pouca coisa; o jogo efetivamente; e o dia seguinte que você, também, não consegue trabalhar", destacou o treinador.