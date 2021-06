Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) - Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 14:13 | Atualizado 27/06/2021 14:35

Rio - Neste domingo (27), o Fluminense preparou uma ação para o Dia do Orgulho LGBTQIA+, onde os números das camisa serão com as cores do arco-íris, símbolo da luta contra a homofobia, assim como o patch com a hashtag #TimeDeTodos no peito. O zagueiro Nino, capitão do Tricolor, usará o número 24 nas costas e a braçadeira de capitão também com as mesmas cores.

Após o anúncio do clube carioca sobre a ação, Eduardo Bolsonaro, Deputado Federal e filho do Presidente da República Jair Bolsonaro, ironizou a atitude da diretoria tricolor nas redes sociais e foi duramente criticado. "Não precisa disso, já sabemos que o Fluminense é um time de todXs", escreveu Eduardo.

Não precisa disso, já sabemos que o @FluminenseFC é um time de todXs. pic.twitter.com/F8eiAYrBBc — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) June 27, 2021

A chuva de críticas veio logo em seguida. A fala de Eduardo Bolsonaro gerou revolta por parte de usuários do Twitter, que não deixaram barato e rebateram o Deputado Federal após a fala irônica.

vim aqui dizer o quão escroto você é, mas fiquei satisfeito em ver o quanto as pessoas te esculacharam nos comentários. você é um verme — Pedro Chilingue (@pedrochilingue) June 27, 2021

Se te incomoda significa que está no caminho certo! Parabéns @FluminenseFC — Biodiversidade Brasileira (@BiodiversidadeB) June 27, 2021

Graças a Deus sou tricolor, deputado. O Fluminense é um #TimeDeTodos e está à frente da luta contra a LGBTfobia há anos, justamente por causa de pessoas como o senhor e o seu pai que insistem em negar até a igualdade de direitos às pessoas LGBT+. Orgulho do meu clube — Thiago Süssekind (@ThiagoSussekind) June 27, 2021