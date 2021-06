Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Reprodução

Estádio Nilton Santos, a casa do BotafogoReprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 12:00

Rio - A juíza Juliana Leal de Melo, da 49ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou o recurso apresentado pelo Botafogo e manteve em curso a dívida de R$ 53.362.122 do clube com a construtora Odebrecht. A informação é do jornalista Ancelmo Gois.

Em outubro de 2020, o Alvinegro questionou laudo apresentado por perito judicial que avaliou dois empréstimos feitos pela construtora, no início da década, em função do fechamento do Estádio Nilton Santos por problemas estruturais. Inclusive, a diretoria da época relacionou a queda de desempenho do Botafogo com o fechamento de sua casa.



Antes da execução, a juíza estabeleceu a necessidade de aguardar o julgamento de outra ação envolvendo as duas partes, em que o Botafogo acusa a Odebrecht e ex-diretores do clube de irregularidades.