Diretor de futebol Eduardo FreelandFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/06/2021 10:30

Rio - Para o dirigente, Eduardo Freeland, os três dos últimos cinco gols sofridos pelo Botafogo, foram claramente erros de arbitragem. Por este motivo, o Botafogo irá entrar com representação na CBF para se manifestar quanto a indignação com os erros de arbitragem.

O pronunciamento ocorreu antes da entrevista coletiva do técnico Marcelo Chamusca, nela, o diretor de futebol disse que irá expor "clara e diretamente" a indignação com a arbitragem. O estopim veio após o árbitro e assistente não terem visto que a finalização do atacante Ronald atravessou completamente a linha do gol.

"Peço a palavra para manifestar a indignação do Botafogo com os seguidos erros de arbitragem. O primeiro, em Recife, e já notificado pelo presidente. E hoje aqui no Maranhão. Dos últimos cinco gols sofridos pelo clube, nas duas últimas partidas, três foram erros gravíssimos de arbitragem. E dois deles aconteceram nos acréscimos desses jogos em consequência desses erros cometidos. Isso, obviamente, interfere no resultado da partida e da competição.



"A gente vai entrar com representação junto à CBF já na segunda-feira para manifestar clara e diretamente à entidade a nossa indignação. Porque a gente não quer nenhum tipo de favorecimento. A gente quer uma competição com equidade e justa".

Na próxima quarta-feira (30), o Botafogo enfrenta o Vitória, às 21h30, no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tabela, o Glorioso ocupa a nona colocação com oito pontos.