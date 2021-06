Luís Oyama, do Botafogo, e Mauro Silva, do Sampaio Corrêa - John Tavares

Luís Oyama, do Botafogo, e Mauro Silva, do Sampaio CorrêaJohn Tavares

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 18:26 | Atualizado 26/06/2021 18:33

São Luís (MA) - O Botafogo voltou a campo pela Série B neste sábado, no Castelão, contra o Sampaio Corrêa. A equipe de Marcelo Chamusca criou oportunidades, teve boa posse de bola, mas não aproveitou as chances cedidas pelo adversário e perdeu por 2 a 0. No segundo tempo, o time carioca reclamou de um gol legítimo que não foi validado pela arbitragem no Maranhão.

Nos primeiros minutos vimos a equipe de Marcelo Chamusca com um jogo diferente, já que costuma jogar de forma reativa. Assim, o Botafogo começou impondo seu jogo no Castelão diante da Bolívia Querida. Logo aos seis minutos de bola rolando, Rafael Navarro recebeu na entrada da pequena área e finalizou em cima do experiente goleiro Mota.

Publicidade

Aos 12 minutos, após finalização de Chay e toque de mão assinalado na entrada da área, Pedro Castro cobrou a falta e mandou uma bomba para mais uma boa defesa de Mota. O Botafogo pressionava o Sampaio Corrêa com seu início agressivo, mas não abria o placar. Mas como diz o ditado: "A bola pune". Aos 28 minutos, em jogada pelo lado esquerdo, Ronald bloqueia cruzamento com o braço e o árbitro Jean Pierre Lima assinala pênalti para o Sampaio. Daniel Costa bateu e abriu o placar no Castelão.

Desde então, as ações do jogo ficaram mais equilibradas e com o Botafogo tendo o mesmo problema. A equipe de Marcelo Chamusca criou oportunidades nos primeiros 45 minutos, mas não conseguiu balançar o barbante do Sampaio Corrêa.

Publicidade

Na volta do intervalo, aos 10 minutos do segundo tempo, após confusão na área, Ronald finaliza e Mota espalma a bola que já havia ultrapassado completamente a linha. A arbitragem marcou apenas o escanteio após a zaga afastar para a linha de fundo. O lance levou à loucura toda a Comissão Técnica alvinegra e foi motivo de muita reclamação por parte dos jogadores.

A Bolívia Querida teve um gol anulado aos 25 minutos da segunda etapa. Após bela jogada pela esquerda, Douglas Borges soltou para o meio da área e Watson, em seu primeiro toque na bola, empurrou para o fundo do barbante. A bandeira subiu assinalando impedimento do lateral.

Publicidade

A boa posse de bola do Botafogo, que chegou aos 61%, não se transformava em gol. Ricardinho achou Diego Gonçalves em bola longa, mas o camisa 11 do Alvinegro driblou o goleiro Mota e bateu sem direção. Na sequência, Rafael Moura foi acionado dentro da área, mas o camisa 9 do Glorioso não concluiu em gol.



O Botafogo se atirou para o ataque na reta final e viu o Sampaio Corrêa ampliar o marcador. Após lançamento, Zé Mário rolou para o meio da área e Gui Campana fechou o caixão do Glorioso no Maranhão. Bolívia Querida no G4 e o Botafogo chega ao terceiro jogo sem vitória e sem vencer fora de casa na competição.

Publicidade

Local: Castelão-MA



Sampaio Corrêa: Mota; Luis Gustavo, Paulo Sérgio, Allan (Nilson Júnior) e Eloir; Ferreira, Mauro Silva, Daniel Costa (Gui Campana); Romarinho (Watson), Ciel (Zé Mário) e Roney (Jean Silva). Téc: Felipe Surian.

Publicidade

Botafogo: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos (Daniel Borges); Luís Oyama, Pedro Castro (Ricardinho) e Marco Antônio (Rafael Moura); Chay (Diego Gonçalves), Rafael Navarro e Ronald (Felipe Ferreira). Téc: Marcelo Chamusca.

Gols: Daniel Costa (28/1ºT) e Gui Campana (49/2ºT)

Publicidade

Cartões amarelos: Allan e Mauro Silva (Sampaio Corrêa)