Zagueiro lamentou o gol não validado, mas cobrou do time pelas oportunidades despediçadasReprodução/Premiere

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 19:58

São Luís (MA) - O zagueiro Gilvan, do Botafogo, deixou o gramado reclamando muito da arbitragem na derrota do Alvinegro por 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, neste sábado, no Castelão. Quando a partida estava 1 a 0 para a equipe maranhense, o auxiliar Mauricio Coelho Silva Penna, do Rio Grande do Sul, não correu para o assinalar o gol após a finalização de Ronald ultrapassar a linha de maneira escandalosa. Gilvan comentou sobre o caso, mas distribuiu a culpa.



"Erro grave do bandeira, foi nítido que foi gol. O bandeira, na linha, não deu o gol, ficamos tristes por isso. Mas a culpa não foi só do juiz, tivemos muitas chances, mandamos o jogo todo e poderíamos ter aproveitado mais as chances", lamentou o zagueiro em entrevista pós-jogo ao "Premiere".

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Vitória, às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira. Alvinegro ocupa a 9ª colocação da Série B, estando quatro pontos atrás do 4º colocado, que é o próprio Sampaio Corrêa.