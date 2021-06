Andrew é revelado nas categorias de base do Alvinegro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/06/2021 15:35

Rio - Promessa da base do Botafogo, o goleiro Andrew está perto de deixar o clube de General Severiano. De acordo com o repórter Thiago Veras, da Rádio Tupi, o jovem goleiro está negociando sua transferência para o Gil Vicente (POR). O clube carioca ficaria com 30% dos direitos econômicos do atleta como forma de compensação pela negociação.

Andrew tem vínculo com o Botafogo até dezembro deste ano e, a partir do fim deste mês, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Atualmente com 19 anos, o goleiro foi um dos destaques das categorias de base do Glorioso nos últimos anos.

O arqueiro integrava o elenco principal do Alvinegro ao lado de Gatito Fernández, Douglas Borges, Diego Cavalieri e Diego Loureiro.