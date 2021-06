Presidente Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/06/2021 18:10

Rio - Após terem feito mudanças nos procedimentos internos e gastos, a diretoria alvinegra sob o comando do presidente Durcesio Mello e do CEO Jorge Braga, pretende avançar com a Botafogo S/A. A informação foi veiculada em entrevista ao "GE".

Para buscar investidores, os dois profissionais vão viajar para a Europa para conversar com fundos de investidores, um deles, inclusive, norte-americano, está interessado na S/A do Glorioso.

"Vai ter tempo mais pra gente começar a fazer um roadshow. Eu quero ir com ele (Braga) e o Gustavo (Magalhães, que está à frente do projeto) à Europa para visitar potenciais fundos que estão lá. Tem um fundo americano interessado. Então, a gente tem que ir lá, porque tem que ser presencial daqui pra frente. A gente está tentando viabilizar como fazer isso. Talvez encontrar todos da Europa em Portugal, porque pode ficar três dias e voltar a negócio, fazer reunião com fundo americano no México, porque o México permite entrada de brasileiros vacinados. Então, agora, eu acho que o foco dele (Braga) nos próximos cem dias é a S/A".

Pelo Conselho Deliberativo, o novo plano do Botafogo S/A foi aprovado na primeira votação, e agora estará nas mãos de sócios-proprietários. E aprovado pelo Senado, o alvinegro está de olho na tramitação do projeto de lei que regulamenta o funcionamento do clube-empresa no país.