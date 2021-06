Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/06/2021

Rio - O ex-jogador Dierson ganhou o direito de receber R$ 80 mil reais do Botafogo. Mais uma dívida que o Alvinegroi foi condenado à pagar, além de sofrer com penhoras após a saída do Ato Trabalhista. A informação é do site "UOL".

O ex-jogador constatou que não recebeu o pagamento de direitos de arena em 2016 e adicional de jogos noturnos realizados após as 18h. Em campo, atuou apenas em 18 partidas, durante 2015 e 2017.

O aumento de dívidas e a dificuldade para retornar ao Ato Trabalhista só tem dado trabalho para a diretoria que a cada dia recebe mais condenações e penhoras, uma delas, foi o caso do ex-técnico do Alvinegro, Oswaldo de Oliveira, poder receber uma parte do valor da venda de Paulo Victor ao Internacional.

Além de tentar fazer acordos na justiça, o Botafogo tem compromisso marcado neste sábado (26), quando enfrenta o Sampaio Corrêa, em São Luís, às 16h30, pela sétima rodada da Série B.