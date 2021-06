Faustão - DivulgaÇÃO

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 13:33 | Atualizado 23/06/2021 13:35

Rio - A rescisão de Faustão custará nada menos do que R$ 40 milhões de reais aos cofres da Globo, segundo o portal "UOL". O valor embolsado pelo apresentador até o fim de 2021 será superior às cotas de televisão que serão recebidas por Botafogo e Vasco.

Os times cariocas tiveram uma queda drástica no valor a receber por conta da queda para a Série B. O valor das equipes varia de acordo com alguns quesitos do pay-per-view, como por exemplo o número de torcedores de cada clube que assina o pacote do Brasileirão.

O Botafogo espera arrecadar aproximadamente R$ 22,4 milhões até o fim do ano, enquanto a ideia do Vasco é ter R$ 30 milhões em seus cofres. Ambos valores já englobam o que foi pago pela Record pelo Campeonato Carioca.