Vidal treina em Cuiabá, mas o técnico Martín Lasarte não aprovou os gramados nos campos na cidadeAFP

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 16:50

Cuiabá - Com a vaga garantida nas quartas de final da Copa América, o Chile tem data confirmada para voltar para casa... Pelo menos para treinar. Inconformada com a condição dos gramados no Brasil, a comissão técnica da La Roja, com a anuência da Federação Chilena de Futebol, decidiu voltar para Santiago na sexta-feira, dia seguinte ao confronto com o Paraguai, no Mané Garrincha, em Brasília.

A informação foi revelada pelo jornal chileno 'La Tercera', que confirma que as más condições dos gramados de treinos influenciaram a decisão. Palco do confronto entre Brasil e Colômbia, o Estádio Nilton Santos recebeu críticas dos principais astros da competição: Neymar e Messi. Tite fez coro a dupla e revelou que Juninho Paulista, coordenador da Seleção, entrou em contato com os responsáveis pelo complexo para cobrar uma melhoria no gramado.



Classificado, o Chile aproveitará a folga na quinta rodada da Copa América para intensificar a preparação em Santiago. As quartas de final estão marcadas para começar a partir da próxima sexta-feira, no dia 2 de julho.