O técnico Tite, da Seleção Brasileira, aproveitou 21 jogadores na Copa AméricaLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 18:44

A Seleção Brasileira voltou aos treinos na Granja Comary, em Teresópolis após ganhar o domingo de folga. Para a preparação para o duelo contra a Colômbia, quarta-feira (23), no Nilton Santos pela Copa América, o técnico Tite segue sem poder contar com Felipe, que seguiu na fisioterapia para tratar uma entorse no joelho direito, após fazer exames.

Quarta opção para a defesa, o zagueiro do Atlético de Madrid poderia ser observado por Tite nas próximas duas partidas da fase de grupos, já que a Seleção está matematicamente classificada para as quartas de final da Copa América. Por enquanto, a comissão técnica ainda prefere esperar para contar com Felipe e não pretende cortá-lo da competição.



Com a classificação garantida, Tite aproveitará as próximas partidas, contra Colômbia e Equador, para fazer mais testes e avaliações. Até o momento, dos 24 convocados, apenas o goleiro Weverton e o volante Douglas Luiz, além de Felipe, não entraram em campo.



O Brasil venceu Venezuela e Peru e folgou na terceira rodada. Agora, enfrentará a Colômbia.