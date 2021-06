Copa América acontece no Brasil em meio à pandemia de Covid-19 - Divulgação

Copa América acontece no Brasil em meio à pandemia de Covid-19Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 13:11

Um segurança que acompanha a delegação do Uruguai durante a Copa América foi afastado após ser acusado por uma mulher de assédio sexual no hotel em Cuiabá, onde a Celeste joga nesta segunda-feira contra o Chile, às 17h (de Brasília). A Associação Uruguaia de Futebol e a Conmebol se manifestaram em notas oficiais sem confirmar que houve o ato, mas condenaram qualquer tipo de assédio.



De acordo com a polícia civil, o assédio aconteceu entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira. O segurança, de 45 anos, teria sido flagrado por câmeras do hotel em Cuiabá onde a mulher, de 46, está trabalhando para a organização da Copa América.



Publicidade

A mulher prestou queixa e a polícia foi chamada pela gerência do hotel, com o segurança uruguaio sendo encaminhado à delegacia. Segundo o site 'Ge', a vítima relatou que ele pediu um beijo e colocou notas em dólares no banco onde ela estava sentada, além de segurar seu braço. Aos policiais, o segurança admitiu que ofereceu notas de 10 dólares a ela, mas negou tê-la assediado.



Em nota, Associação Uruguaia de Futebol confirmou o afastamento do funcionário pelo "suposto comportamento repudiável e inaceitável". E afirmou que o caso será investigado em Montevidéu.



Publicidade

Já a Conmebol disse que acatará a decisão das autoridades judiciais e administrativas e que "rejeita e condena veementemente qualquer forma de assédio sexual".