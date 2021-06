Goleiro Weverton terá primeira chance nesta Copa América - Lucas Figueiredo/CBF

Goleiro Weverton terá primeira chance nesta Copa AméricaLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 14:18

Já classificada para as quartas de final da Copa América, a Seleção Brasileira enfrentará a Colômbia nesta quarta-feira (23), às 21h no Nilton Santos, com pelo menos uma novidade. Como aproveitará os próximos dois jogos para fazer observações, o técnico Tite optou por dar uma chance a Weverton, seguindo com o rodízio de goleiros.

O jogador do Palmeiras ainda não entrou em campo nesta Copa América, assim como o volante Douglas Luiz e o zagueiro Felipe, que vem tratando uma entorse no joelho direito. E no gol, viu Alisson e Ederson jogarem uma partida de Eliminatórias e outra de Copa América, cada um.



Publicidade

"A gente sabe realmente o quanto é concorrida a posição de goleiro, e sempre foi em todo o histórico da seleção brasileira. É procurar fazer o melhor, agarrar a oportunidade, fazer um grande jogo, manter o nível que todos estão tendo, aproveitar a oportunidade e se firmar, que esse é o objetivo", afirmou Weverton, escolhido para dar entrevista coletiva nesta terça-feira ao lado de Tite.



Medalhista de ouro na Rio-2016 e cada vez mais integrado ao grupo principal, Weverton vive a reta final da preparação para poder ser convocado para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. E por isso pretende aproveitar as poucas chances que vem recebendo na concorrida disputa entre os goleiros da Seleção.



Publicidade

"Esse tem sido um período longo, importante para nós jogadores, e também acredito que para a comissão também poder observar com mais atenção. Mas também sabemos que até a Copa ainda tem muito tempo, toda uma temporada e muita coisa pode acontecer. Nesse período não vai se cravar nada, mas pode dar um passo", avaliou.