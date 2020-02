Caio Roque e Weverton se lesionam e serão cortados pelo Flamengo da Libertadores Sub-20

Rio - O Flamengo tem dois problemas de última hora para a disputa da Libertadores Sub-20, no Paraguai. O lateral esquerdo Caio Roque, com lesão no adutor da coxa direita, e o atacante Weverton, com contusão no joelho esquerdo, serão cortados da lista e desfalcarão o Rubro-Negro na competição sul-americana.

Weverton - Divulgação / Barra



O caso mais grave é de Caio Roque. Segundo apurou a reportagem, o lateral ficará três semanas no departamento médico. Já o atacante, com um edema ósseo no joelho, deve ficar duas semanas tratando. Para o lugar do atacante, o Flamengo irá inscrever Rodrigo Muniz. Na vaga do lateral, Italo deve ser a opção.



Tanto Caio quanto Weverton sentiram as contusões no amistoso contra o Barra, no último domingo. Os dois foram titulares, e o corte deles preocupa o técnico Phelipe Leal, que perdeu duas peças importantes para a disputa da Libertadores Sub-20. O caso mais grave é de Caio Roque. Segundo apurou a reportagem, o lateral ficará três semanas no departamento médico. Já o atacante, com um edema ósseo no joelho, deve ficar duas semanas tratando. Para o lugar do atacante, o Flamengo irá inscrever Rodrigo Muniz. Na vaga do lateral, Italo deve ser a opção.Tanto Caio quanto Weverton sentiram as contusões no amistoso contra o Barra, no último domingo. Os dois foram titulares, e o corte deles preocupa o técnico Phelipe Leal, que perdeu duas peças importantes para a disputa da Libertadores Sub-20.