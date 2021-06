Conmebol mudou regulamento da Copa América por causa da Covid-19 - Reprodução

Conmebol mudou regulamento da Copa América por causa da Covid-19Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 16:14

Em nova atualização, a Conmebol divulgou que já foram contabilizados 140 casos de Covid-19 na Copa América do Brasil. Houve aumento de 74 infectados em relação ao último relatório publicado, na quinta-feira, que apontava 66 testes positivos para a doença.

Ao contrário dos primeiros relatórios, a Conmebol desta vez não especificou quantos desses casos são de delegações das 10 seleções que disputam a Copa América ou de terceirizados envolvidos na organização da Copa América. O comunicado diz que a maioria dos casos é de "operários e empregados terceirizados".



Ainda de acordo com o relatório, foram feitos até o momento 15.235 testes de Covid-19, com 0,9% dando positivo.



Até o momento, Venezuela, Bolívia, Chile e Colômbias já tiveram casos de Covid-19 no Brasil, assim como o Peru, com um infectado antes do embarque.