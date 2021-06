Tite, técnico da Seleção Brasileira - AFP

Tite, técnico da Seleção BrasileiraAFP

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 19:50 | Atualizado 20/06/2021 19:51

Rio - Há cinco anos, o comando da Seleção Brasileira atende pelo nome de Tite. O treinador completa, neste domingo (20), mais um ano como técnico da Amarelinha, onde tem grandes números, conquistas e mantém vivo o sonho de ser campeão do mundo.

Junto com os auxiliares técnicos Cleber Xavier e Matheus Bachi, que também comemoram os cinco anos de trabalho, Tite assumiu a Seleção Brasileira em junho de 2016. Logo em suas primeiras partidas, a comissão mostrou a que veio. Foram nove vitórias nos primeiros nove jogos, que levaram o Brasil de fora da zona de classificação para a Copa do Mundo até a melhor campanha na história das Eliminatórias Sul-Americanas.

Coincidentemente, é a mesma sequência que a Seleção ostenta atualmente. Depois de derrotar o Peru por 4 a 0 pela Copa América, a Canarinho chegou a nove vitórias consecutivas, confirmando a grande fase que vive sob o comando de Tite.

Ao todo, são 56 jogos como técnico da Seleção, com 42 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas, um aproveitamento de 81% dos pontos disputados. Em jogos oficiais, o rendimento da Canarinho com Tite é ainda melhor: são 31 partidas, com 26 vitórias, quatro empates e somente uma derrota. Nestas 31 partidas, a Seleção marcou 76 gols (média de 2,4 por jogo) e sofreu nove gols (média de 0,3 por partida).



Seleção com Tite



Jogos: 56

Vitórias: 42

Empates: 10

Derrotas: 4

Aproveitamento: 81%

Gols marcados: 123

Gols sofridos: 19

Grande início

Tite teve um começo de trabalho histórico pela Seleção Brasileira. Contratado em junho de 2016, o técnico convocou a Seleção pela primeira vez para duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA da Rússia. Logo de cara, derrotou o Equador por 3 a 0 em Quito. O jogo seguinte foi na Arena da Amazônia e o Brasil superou a Colômbia por 2 a 1.

A dobradinha era uma boa prévia do que viria a seguir: a Seleção emplacou nove vitórias nos primeiros nove jogos sob o comando de Tite, saltando na tabela de classificação das Eliminatórias. O Brasil, que estava fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, não só confirmou sua vaga no Mundial como o fez com a melhor campanha da história da competição.

A Copa do Mundo

A Seleção chegou à Copa do Mundo FIFA Rússia 2018 em grande fase. Em sua estreia no Mundial, Tite conduziu o Brasil ao primeiro lugar no Grupo E. Na primeira rodada, a Canarinho ficou no empate por 1 a 1 com a Suíça. Nos dois jogos seguintes, duas vitórias por 2 a 0, sobre Costa Rica e Sérvia, que garantiram o primeiro lugar.

O primeiro confronto da Seleção no mata-mata foi contra o México. Em um jogo muito pegado, o Brasil comprovou sua superioridade e derrotou os mexicanos por 2 a 0. Nas quartas de final, a Seleção Brasileira enfrentou a Bélgica, em um dos melhores jogos da Copa do Mundo. Decidida nos detalhes, a partida foi vencida por 2 a 1 pelos belgas, que avançaram na competição.

Copa América e o título no Maracanã

Durante muito tempo, Tite falou que não se sentiria completo como técnico da Seleção Brasileira antes de disputar uma partida no Maracanã. Palco de duas finais de Copa do Mundo FIFA, o lendário estádio seria a casa de um momentos mais inesquecíveis para o treinador brasileiro. No dia 7 de julho de 2019, Brasil e Peru entraram em campo para a final da Copa América.

Diante de quase 70 mil pessoas, a Seleção Brasileira venceu por 3 a 1 e conquistou o seu nono título sul-americano, o primeiro de Tite. A Copa América de 2019 marcou também um importante ponto de virada no ciclo para a Copa do Mundo FIFA do Catar 2022. Foram seis jogos, com quatro vitórias do Brasil, dois empates, com 13 gols marcados e somente um sofrido.

