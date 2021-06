Lucas Paquetá será uma das novidades no confronto com a Venezuela no lugar de Roberto Firmino - Lucas Figueiredo/CBF

Lucas Paquetá será uma das novidades no confronto com a Venezuela no lugar de Roberto FirminoLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 20:27 | Atualizado 12/06/2021 20:29

São Paulo - Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, o Brasil encara a Copa América como o último grande laboratório para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Embora satisfeito com o desempenho da Seleção na vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai, que, na terça-feira, derrubou um jejum de 35 anos em Assunção, Tite promoverá três novidades na escalação para a estreia contra a Venezuela, neste domingo, às 18h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília: Alisson, Renan Lodi e Lucas Paquetá.



O goleiro do Liverpool volta a ser titular no lugar de Éderson, do Manchester City. Na lateral esquerda, Renan Lodi, do Atlético de Madrid, ganha uma nova chance na vaga de Alex Sandro, da Juventus. No meio de campo, Lucas Paquetá, que atravessa um ótimo momento no Lyon e na Seleção, será o substituto Roberto Firmino, do Liverpool.

Recuperado de lesão na coxa esquerda, o zagueiro Thiago Silva está à disposição, mas inicia o jogo como opção no banco de reservas. Portanto, a Seleção deve entrar em campo com a seguinte formação: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar.